Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstanbul’un sağlık tarihinde öneme sahip iki eski hastane yerleşkesi özelleştirme kapsamına alınmasıyla birikte Kadıköy’deki eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ile Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi arazileri satışa çıkarılacak haberlerine DMM'den yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki haberlerin bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."