Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 8 yaşındaki Gökalp Erdem için yürütülen yardım kampanyası tamamlandı.

Yaklaşık 17 ay süren kampanyanın yüzde 100’e ulaşmasının ardından düzenlenen etkinlikte yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

ZORLU SÜREÇTE MUTLU SON

Çorlu’da yaşayan emekli Jandarma Binbaşı Alp Erdem ile Sezin Erdem çiftinin, 8 yıl önce tup bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocuklarından Gökalp’e, 18 aylıkken yapılan bir kontrol sırasında doktorunun dikkati sayesinde DMD teşhisi konuldu.

Bu süreçte anne Sezin Erdem, oğlunun tedavisiyle ilgilenebilmek için bankadaki işinden ayrıldı.

Aile, yaptıkları araştırmalar sonucunda ABD’de geliştirilen ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de uygulanan bir tedaviye ulaştı. İlacın Gökalp için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Dubai’ye giden aile, yapılan kontrollerde olumlu sonuç aldı. Yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki tedavi masraflarını karşılayabilmek için Tekirdağ Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

2024 yılında başlayan ve 2025 yılı ekim ayında yüzde 10 seviyesinde kalan kampanya, valilik izniyle uzatıldı. Hayırseverlerin desteğiyle süreç sonunda hedefe ulaşıldı.

BALONLAR UMUT İÇİN YÜKSELDİ

Kampanyanın tamamlanmasının ardından Çorlu’nun Esentepe Mahallesi’nde bir kafeteryanın bahçesinde kutlama etkinliği düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, Gökalp ve kardeşi Koralp’in fotoğraflarının yer aldığı “Ikizlerin elleri ayrılmadı. Gökalp kazandı” yazılı pankart açıldı.

Katılımcılar, rengarenk balonları gökyüzüne bırakarak dayanışmayı simgeledi.

'OGLUMA VERDİGİM SOZU TUTTUM'

Etkinlikte konuşan anne Sezin Erdem, kampanyanın 17’nci ayında tamamlandığını belirterek, bunun kendileri için bir mucize olduğunu söyledi.

Süreç boyunca kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Erdem, balonların çocukların umudunu temsil ettiğini ifade etti.

“Ogluma verdigim sozu tuttum. Bu yolculukta elimizi tutan herkese minnettarız. Birlikte başardık” dedi.

'TUM TURKİYE DESTEK OLDU'

Baba Alp Erdem ise yaşadıkları sürecin oldukça zorlu geçtiğini vurgulayarak, hedefe ulaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından destek gördüklerini belirten Erdem, “Mutlulugumuzu anlatacak kelime bulamıyorum. Biz muradımıza erdik. Diger çocuklarımızın da aynı sonuca ulaşmasını diliyorum” diye konuştu.