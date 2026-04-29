Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB) 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



DKİB hizmet binasının 8. katında bulunan toplantı salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurula bölge iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.



Tek aday olarak seçime giren iş insanı Selçuk İskender, yapılan oylama sonucunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin yeni başkanı oldu. Genel kurulda birlik faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmeler de ele alındı.



Konuşmasında 2026 yılının ilk çeyrek verilerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi olarak 425 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştirildiğini belirten Selçuk İskender, "Bu ihracatın yaklaşık 300 milyon doları Trabzon, 57 milyon doları Rize, 44 milyon doları Gümüşhane, 20 milyon doları Artvin’den yapılmıştır. Ülkemizin ve bölgemizin ihracat serüvenini bizzat yaşamış bir iş insanı olarak bu büyük başarı için şahsen her birinizi; bölgem, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Aynı verilere göre Artvin ilimizin geçtiğimiz yıla nazaran ihracatını yüzde 17, Rize’nin yüzde 25, Gümüşhane’nin ise yüzde 112 oranında arttırdığı gözüküyor. Bu istatistikler, bu rakamlar bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Bu rakamların daha ileriye taşınması, bölgemizdeki tüm firmaların istikrarlı büyüme trendiyle ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç edebilen birer marka haline gelmesi en büyük dileğimizdir" dedi.



"Ülkemizin 100 yıl mottosu olan istihdam, üretim, ihracat hedeflerine hep birlikte ulaşıp bu rakamları çok daha yukarı çıkartmaya çalışacağız" diyen İskender, "Malumunuz Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu yılın ilk çeyreğinde 425 milyon doları aşan bir ihracatımız oldu. İhraç ettiğimiz ürünlerden fındık, madenler, metaller, su ürünleri mamulleri ile sebze, meyve ürünlerimiz ana sektörlerimizi oluşturuyor. Bu sektörlerimizin ihracatını arttırmanın yanı sıra sektörler çeşitliliği de güçlendirmeliyiz. Katma değeri yüksek ürünler, nitelikli ürünler ve bunların ihracatı üzerine stratejiler belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu listesi;



Başkan Selçuk İskender

Dursun Ali Sakarya

Hasan Kuzuoğlu

Cemil Albayrak

Tayfun Denizer

Mustafa Bulut

Ali Can

Zekeriya Yalçın

Selehattin Aslantürk

Murat Aydoğdu

Mustafa Okutan