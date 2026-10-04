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Tenis dünyasının efsane isimlerinden Novak Djokovic, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvada tarihi bir başarıya imza attı.

Sırp tenisçi, çeyrek finalde dünya 2 numarası Alexander Zverev'i 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İki saat 35 dakika süren mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönüşe imza atan 39 yaşındaki Djokovic, bu galibiyetle Nadal'a ait bir rekorun da yeni sahibi oldu.

NADAL'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Pekin'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Sırp tenisçi, altı kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada çıktığı 32 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Djokovic, bu sonuçla Rafael Nadal'ın Roland Garros'taki ilk 31 maçını kazanarak elde ettiği rekoru geride bıraktı.

Dünya sıralamasının 11. basamağındaki tenisçi, tek bir turnuvadaki ilk 32 maçını kazanan ilk oyuncu oldu.

YARI FİNALDE RAKİBİ MEDVEDEV

Djokovic, yarı finalde dünya sıralamasının 6. basamağında bulunan Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşı karşıya gelecek.