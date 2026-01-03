Türkiye’de kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Jasmine, yayınlandığı dijital platformda yalnızca ilk bölümüyle izlenebildi. Dizinin ekran yolculuğu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kararıyla beklenmedik şekilde sekteye uğradı.

Bu kararın ardından yapım, Türkiye’deki dijital platformlardan kaldırıldı ve yeni bölümlere ilişkin yayın planı askıya alındı. Yaşanan bu durum, diziyi yakından takip eden izleyiciler arasında soru işaretlerine yol açtı.

5. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Dizinin izleyicileri tarafından en çok gündeme getirilen konu, 5. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı.

Mevcut resmi açıklamalar incelendiğinde, dizinin Türkiye’de yeniden yayınlanacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

RTÜK kararının geçerliliğini koruduğu süreçte, yapımcılar ya da yayıncı platform tarafından “5. bölüm yayınlanacak” yönünde doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle şu an için Jasmine’in 5. bölümünün Türkiye’de izleyiciyle buluşacağına dair net bir durum söz konusu değil.

Dolayısıyla “Jasmine 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu şimdilik yanıtını bulmuş değil. Resmi bir karar ya da açıklama gelmeden dizinin yeniden ekrana döneceği tarihle ilgili kesin bir takvimden bahsetmek mümkün değil.

DİZİNİN KONUSU NE?

Jasmine, yüksek dramatik tansiyonu ve gerilim unsurlarıyla öne çıkan bir yapım. Dizi, hayati tehlike oluşturan bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin’in yaşam mücadelesini konu alıyor.

Organ nakli bekleyen Yasemin’in hikâyesi, üvey kardeşi Tufan’la olan karmaşık ilişkisi üzerinden derinleşiyor. Tufan’ın Yasemin’e karşı geliştirdiği takıntılı bağ, olayların giderek daha karanlık bir boyut kazanmasına neden oluyor. Yapım, aile ilişkileri, ahlaki çatışmalar ve hayatta kalma içgüdüsü arasında kalan karakterlerin zor seçimlerini çarpıcı bir anlatımla izleyiciye sunuyor.