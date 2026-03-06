MTM Medya Takip Merkezi’nin verilerine göre, diziler hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir önceki aya kıyasla yüzde 17 yükseldi. Toplam ileti sayısı ise 3,7 milyonu aşarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Sosyal medyada en fazla konuşulan yapım TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz” oldu. Dizi, şubat ayında 584 bin 400 iletiyle listenin zirvesine yerleşti. NOW TV’de yayınlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” ikinci sırada bulunurken, Show TV’nin “Veliaht” dizisi üçüncü sırada yer aldı.

Geleneksel medyada ise tablo farklıydı. Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya”, 3 bin 738 içerikle medyada en çok yer bulan dizi olarak ilk sıraya yerleşti. Onu Show TV’nin “Kızılcık Şerbeti” dizisi takip ederken, Kanal D’nin “Uzak Şehir” yapımı üçüncü sırada kendine yer buldu.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLER:

1. Taşacak Bu Deniz: 584.400 ileti

2. Halef: Köklerin Çağrısı: 475.600 ileti

3. Veliaht: 415.700 ileti

4. Eşref Rüya: 374.300 ileti

5. Kuruluş Orhan: 339.500 ileti

6. Arafta: 328.100 ileti

7. Uzak Şehir: 302.400 ileti

8. Yeraltı: 266.600 ileti

9. Teşkilat: 187.200 ileti

10. Sevdiğim Sensin: 140.400 ileti

11. Sahtekarlar: 108.100 ileti

12. Güller ve Günahlar: 75.400 ileti

13. Kızılcık Şerbeti: 64.500 ileti

14. Sahipsizler: 58.900 ileti,

15. A.B.İ: 57.471 ileti

MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİZİLER

1. Eşref Rüya: 3.738 içerik

2. Kızılcık Şerbeti: 2.852 içerik

3. Uzak Şehir: 2.775 içerik

4. Taşacak Bu Deniz: 2.588 içerik

5. Arka Sokaklar: 2.153 içerik

6. İnci Taneleri: 1.964 içerik

7. Güller ve Günahlar: 1.737 içerik

8. Cennetin Çocukları: 1.723 içerik

9. Veliaht: 1.532 içerik

10. Kuruluş Orhan: 1.253 içerik

11. A.B.İ: 1.071 içerik

12. Yeraltı: 1.063 içerik

13. Kuruluş Osman: 1.059 içerik

14. Mehmed: Fetihler Sultanı: 1.034 içerik

15. Sahipsizler: 983 içerik