Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 91 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi görenleri kendine hayran bırakıyor. Sarmaşıklar nedeniyle 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Camii, bu sene de yeşil haline kavuştu.
Dizi setlerinin vazgeçilmez adresiydi... Bahar geldi, o meşhur cami yeniden "yeşile" büründü
Adana'da birçok dizi ve film sahnesine ev sahipliği yapan Köprüköy Cami, baharın gelişiyle birlikte yeniden sarmaşıklarına büründü.
Cami avlusunda açan çeşit çeşit çiçekler, hem ibadete gelen vatandaşlara huzurlu bir ortam sunuyor hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Cami, İlkbahar aylarında sarmaşıkların yeşermesi ve çiçeklerin açmasıyla adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Daha önce birçok dizi ve film çekiminde de kullanılan Köprüköy Cami, bu yönüyle de bölgenin önemli simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Cami cemaatinden İbrahim Aslan, caminin hem ibadet hem de ziyaret açısından yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Burası sadece ibadet edilen bir yer değil, aynı zamanda görsel olarak da çok güzel bir ortam sunuyor. Dizi ve filmlerde de sıkça yer almasıyla bilinirliği arttı. Gelen herkes hayran kalıyor" diye konuştu.
Cami cemaatinden Cumali İba, baharın gelişiyle caminin ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Her sene bahar geldiğinde burası bambaşka bir yer oluyor. Sarmaşıklar yeniden canlanıyor, çiçekler açıyor. Biz de burada ibadet ederken ayrı bir huzur buluyoruz" dedi.