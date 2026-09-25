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ATV ekranlarında yayınlanan ve Hafsanur Sancaktutan’la başrolü paylaşan Mercan Köşk dizisinin Aras karakterini canlandıran Kubilay Aka, bu kez oyunculuğundan çok mutfaktaki performansıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kebap yapmak için ocağın başına geçti.

Etleri kendi elleriyle hazırlayan Aka, ardından şişlere dizerek kebap yapımına başladı. Oyuncunun mutfakta geçirdiği anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi görürken, sergilediği hünerler de renkli görüntüler oluşturdu.

Kubilay Aka’nın özel hayatına ilişkin detaylar da hayranlarının ilgisini çekiyor. Başarılı oyuncunun İstanbul’da dünyaya geldiği, ailesinin ise Afyonkarahisar kökenli olduğu biliniyor.