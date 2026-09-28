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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni dizi sezonunun açılmasıyla ekranlar adeta şenlendi. Her akşam onlarca farklı hikâye izleyiciyle buluşurken, rekabetin en sert yaşandığı günlerin başında şüphesiz Cumartesi geliyor. İzleyicinin önünde seçeneğin bol olduğu bu akşamda, reyting tablosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Mehmet Şahincileroğlu’nun değerlendirmelerine göre, Cumartesi akşamlarının ekran karnesi ve yapımların son durumları şu şekilde özetleniyor:

ZİRVE YARIŞI DOLUDİZGİN

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran "Güller ve Günahlar" fırtınası bu sezonda da devam ediyor. Liderlik koltuğunu kaptırmış olsa da zirve takibini bırakmayan TRT yapımı "Gönül Dağı" ise geniş izleyici kitlesi ve kanal avantajıyla uzun bir süre daha ekranlarda kalacağının sinyallerini veriyor.

YENİ DİZİLER SINIFTA KALDI

Yayın hayatına yeni başlayan yapımlardan "Mercan Köşk", geride kalan 4 bölümün ardından reytinglerde beklentilerin altında kalarak gelecek için umut vermedi. Sezona ilk bölümüyle merhaba diyen "Başkalarının Hayatı" ise ekran macerasına oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

EĞLENCE VE YARIŞMA PROGRAMLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Dizilerin yanı sıra kemikleşmiş izleyici kitlesine sahip "Güldür Güldür Show" ve "MasterChef Türkiye" gibi yapımların da aynı akşam yayınlanması, reyting yarışını diziler adına daha da zorlaştırıyor.

ERKEN FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

Mevcut tabloya göre kanalların sabrının sınırlı olduğu ifade ediliyor. 4 bölümü geride bırakan "Mercan Köşk" için tehlike çanları çalarken, kötü bir açılış yapan "Başkalarının Hayatı"nın rüzgârı tersine çevirip çeviremeyeceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak. Her iki yapımın da reyting performansını artıramaması durumunda erken final kararlarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.