Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dünyada Turizm Tanıtımına Katkı Sağlayan Türk Dizilerine Destek" programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Ersoy, Türk dizilerini turizm ve tanıtım stratejisinin merkezine alan yeni destek modelini kamuoyuna açıkladı.

Yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, Türkiye’yi dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirdiğini belirten Ersoy, sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını söyledi.

'EKRAN TURİZMİ GEÇİCİ TREND DEĞİL'

Türk dizilerinin yalnızca ekonomik değil kültürel etki de oluşturduğunu vurgulayan Ersoy, farklı ülkelerde insanların Türkçe öğrenmeye yöneldiğini, çocuklarına Türkçe isimler verdiğini ve Türkiye’yi ziyaret etme isteğinin arttığını ifade etti.

“Ekran turizmi artık geçici bir trend değil, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı devasa bir stratejik alan” diyen Ersoy, bu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TURİZMDE HEDEF YUKARI

Türkiye’nin 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla dünyada gelirde 7’nci, ziyaretçi sayısında ise 4’üncü sıraya yükseldiğini kaydeden Ersoy, bu başarıyı daha ileri taşımak için dizileri “yeni nesil tanıtım vizyonunun lokomotifi” haline getireceklerini söyledi.

En az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan diziler Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla desteklenecek. Destek kriterleri arasında dizinin Türkiye ve Türkçenin tanıtımına katkısı, ihracat yapılan ülkelerin turizm hedef pazarları arasında yer alması, ihracat yapılan ülke sayısı, satış tutarı ve izlenme verileri bulunuyor.

BÖLÜM BAŞINA 100 BİN DOLAR DESTEK

Yeni modele göre kriterleri karşılayan yapımlara bölüm başına toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verilecek.

Türkiye’de ortalama 120 dakika yayınlanan dizilerin yurt dışında 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, hesaplamanın yurt içi yayın süresi üzerinden yapılacağını belirtti. Buna göre yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için azami 33 bin dolar karşılığı destek sağlanabilecek.

Bakanlık ayrıca çekim izinlerinde bürokrasiyi azaltacak, Bakanlığa bağlı mekânları ücretsiz tahsis edebilecek.

TGA’DAN YENİ TANITIM MODELİ

TGA, dizilere ürün yerleştirme yöntemiyle Türkiye’nin tarihi, doğal ve gastronomik değerlerini entegre etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa videolar satın alınacak. İçeriklerde destinasyon çeşitliliğinin ve deneyim zenginliğinin öne çıkarılması bekleniyor. Yurt dışında yüksek izlenme oranına sahip dizilerin başrol oyuncularının tanıtım çalışmalarında yer alması da kriterler arasında bulunuyor.

OYUNCULAR TURİZM ELÇİSİ OLACAK

Ersoy, desteklerin çekimlerin turizm stratejisinde öne çıkan destinasyonlarda yapılmasını teşvik edeceğini belirterek, “Dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceğiz” dedi.

Sahillerden tarihi eserlere, gastronomiden sağlık, doğa ve kış turizmine kadar pek çok değerin ekran aracılığıyla daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

SİNEMA FİLMLERİ DE KAPSAMDA

Bakan, benzer bir destek modelinin sinema filmleri için de başlatıldığını açıkladı. Türkiye’yi yurt dışında tanıtan, uluslararası A grubu festivallerde yer alan ve belirlenen kriterleri karşılayan yapımlar da Bakanlık tarafından desteklenecek.

Kültürel diplomasinin önemine dikkat çeken Ersoy, YTB, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların çalışmalarına işaret ederek, sinema ve dizi sektörünün bu alandaki etkisinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Toplantı, sektöre katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edilmesi ve yeni uygulamanın Türk kültürü ile turizmi için hayırlı olması temennisiyle sona erdi.