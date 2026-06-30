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Dizide Ceylan karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Haydar Ali rolündeki Deniz Can Aktaş'ın birlikte oldukları uzun zamandır konuşuluyordu. Sezon finalinin ardından yurt dışına çıkan iki oyuncu, ilk olarak ABD'nin Los Angeles kentindeki bir gece kulübünde birlikte görülerek dikkat çekmişti.

Tatillerine devam eden ikili bu kez Brooklyn sokaklarında objektiflere yansıdı. Birlikte yürüyüş yapan ve market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele görüntülenen oyuncuların kareleri, sosyal medyada "dizi aşkı gerçeğe dönüştü" yorumlarına neden oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Devrim Özkan'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Lucas Torreira'ya gönderme yaparak "Torreira daha çok ağlar" şeklinde esprili paylaşımlarda da bulundu.