Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 121 bin 791’e geriledi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artışla 4 bin 221’e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı şubat ayında net 117 bin 570 arttı.
Dizel araç tercihi gerilerken yeni favori hibrit oldu
Türkiye’de otomobil tercihleri hızla değişiyor. Dizel ve LPG gerilerken hibrit ve elektrikli araçlar yükselişe geçti. Şubat ayında toplam taşıt kaydı düşerken ticari araçlar daha güçlü bir performans sergiledi.Derleyen: Abdullah Kerzi
Elektrikli ve hibrit yükselişte
Araç parkında en dikkat çekici değişim yakıt tercihlerinde yaşandı. Elektrikli otomobillerin sayısı son iki yılda iki katına yaklaşarak 2024’te 184 bin seviyesinden 2025’te 370 binin üzerine çıktı. 2026 itibarıyla ise 395 bine ulaştı. Toplam otomobil parkındaki payı yüzde 2,3’e yükseldi.
Ancak asıl büyüme hibrit araçlarda görüldü. 2024’te 391 bin olan hibrit otomobil sayısı 2025’te 697 bine, 2026’da ise 741 binin üzerine çıktı.
Hibrit araçların toplam park içindeki payı yüzde 4,2’ye ulaşarak elektrikli araçların yaklaşık iki katına çıktı. Bu tablo, kullanıcıların tamamen elektrikli modellere geçmeden önce hibrit teknolojisine yöneldiğini ortaya koyuyor.
Dizel ve LPG hız kaybediyor
Yakıt türlerine göre dağılım incelendiğinde dizel ve LPG’li araçlardaki düşüş dikkat çekti. Dizel otomobillerin payı 2024’te yüzde 34,1 seviyesindeyken 2026’da yüzde 32,4’e geriledi. LPG’li araçların payı ise yüzde 31,9’dan yüzde 29,9’a düştü.
Buna karşılık benzinli otomobillerin payı yüzde 30,2’den yüzde 31’e yükseldi. Bu değişimde, üreticilerin dizel motorlara daha az yer vermesi ve üretim hatlarını hibrit teknolojilere kaydırması etkili oldu.
Yılın ilk aylarında satışlar zayıf
2026 yılına otomotiv pazarı daha zayıf bir başlangıç yaptı. Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 12 azalarak 266 bine geriledi. Aynı dönemde otomobil kayıtları yüzde 17 düşüşle 173 binden 144 bin seviyesine indi.
Ticari araçlar daha dirençli
Bireysel otomobil talebindeki yavaşlamaya rağmen ticari araç segmentinde daha güçlü bir görünüm dikkat çekti. Özellikle kamyonet kayıtları yılın ilk iki ayında 36 bin seviyesinden 40 binin üzerine çıktı.
Bu tablo, ticari faaliyetlerin sürdüğünü ve ticari araç talebinin bireysel otomobil pazarına kıyasla daha dirençli kaldığını gösteriyor.
Genel görünüm ise Türkiye’de araç parkının hem ekonomik koşulların etkisiyle yavaşladığını hem de yakıt tercihlerinde belirgin bir dönüşüm sürecine girdiğini ortaya koyuyor.