Dizel araç tercihi gerilerken yeni favori hibrit oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 121 bin 791’e geriledi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 26,5 artışla 4 bin 221’e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı şubat ayında net 117 bin 570 arttı.