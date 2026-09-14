Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor

İKİNCİ EL İÇİN KRİTİK SORU

Dizel araç sahiplerinin en fazla merak ettiği konulardan biri otomobillerinin gelecekte ne kadar değer kaybedeceği. Avrupa’daki düzenlemelerin yaygınlaşması halinde ikinci el talebinin nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.