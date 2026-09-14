Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor

Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor

Yıllarca düşük yakıt tüketimi nedeniyle tercih edilen dizel otomobiller için dengeler değişiyor.

Kaynak: Diğer
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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 1

DİZELDE DENGELER DEĞİŞİYOR
Türkiye’de uzun yıllar otomobil kullanıcılarının en fazla tercih ettiği seçeneklerden biri olan dizel motorlar eski cazibesini kaybediyor. Küresel emisyon politikaları ve değişen maliyetler, dizel otomobillerin geleceğini yeniden tartışmaya açtı.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 2

AVRUPA’DAN PEŞ PEŞE ADIMLAR
Avrupa’nın birçok noktasında yüksek emisyonlu araçlara yönelik vergi, harç ve kullanım kısıtlamaları uygulanıyor. Özellikle düşük emisyon bölgeleri, eski dizel otomobillerin şehir merkezlerinde kullanımını daha maliyetli hale getirebiliyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 3

TÜRKİYE’DEKİ SÜRÜCÜLER DE TAKİPTE
Avrupa’da yaşanan dönüşüm Türkiye’deki dizel araç sahipleri tarafından da yakından izleniyor. Benzer uygulamaların ilerleyen dönemde Türkiye’de gündeme gelebileceği beklentisi, ikinci el değerlerine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 4

SATIŞA ÇIKARANLAR VAR
Haberde, gelecekte oluşabilecek değer kaybına karşı bazı dizel araç sahiplerinin otomobillerini ikinci el piyasasında satışa çıkardığı belirtiliyor. Alternatif olarak hibrit ve elektrikli modellere yönelim öne çıkıyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 5

EN BÜYÜK AVANTAJI ZAYIFLADI
Dizel otomobillerin yıllarca tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri yakıt ekonomisiydi. Ancak motorin ve benzin fiyatları arasındaki avantajın azalması, dizel motor tercihinin ekonomik gerekçesini zayıflatıyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 6

BAKIM MASRAFLARI HESABI DEĞİŞTİRİYOR
Yakıt maliyetinin yanı sıra bakım giderleri de araç tercihinde belirleyici hale geldi. Dizel araçların bazı parçalarında ortaya çıkabilecek yüksek bakım ve onarım maliyetleri sürücülerin hesabına ekleniyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 7

ÜRETİCİLERİN ROTASI DEĞİŞTİ
Otomotiv üreticileri yatırımlarının önemli bölümünü artık hibrit ve tamamen elektrikli modellere yönlendiriyor. Yeni dizel seçeneklerin azalması da pazardaki dönüşümü hızlandırıyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 8

SIFIR ARAÇTA DİZEL SEÇENEĞİ AZALIYOR
Yeni otomobil pazarında geçmiş yıllara kıyasla dizel motorlu model bulmak giderek zorlaşıyor. Markaların ürün gamlarını elektrikli ve hibrit araçlarla yenilemesi, dizelin pazar payını aşağı çekiyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 9

İKİNCİ EL İÇİN KRİTİK SORU
Dizel araç sahiplerinin en fazla merak ettiği konulardan biri otomobillerinin gelecekte ne kadar değer kaybedeceği. Avrupa’daki düzenlemelerin yaygınlaşması halinde ikinci el talebinin nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

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Dizel araç sahiplerini tedirgin eden gelişme: Duyan satışa çıkarıyor - Resim: 10

TÜRKİYE’DE YENİ VERGİ KARARI YOK
Avrupa’daki uygulamalar Türkiye’de endişe yaratsa da aktarılan bilgiler, Türkiye’de dizel otomobillere yönelik yeni bir ek verginin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Tartışmanın odağında Avrupa’daki dönüşümün Türkiye ikinci el piyasasına olası etkileri bulunuyor.

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