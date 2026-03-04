Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/7
Anasayfa Sağlık Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin

Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin

Merdiven çıkarken veya ayağa kalkarken zorlayan diz ağrıları artık kader değil.Uzmanlar, eklem sızılarını dindirecek ekonomik ve ezber bozan bir beslenme yöntemi öneriyor. Beslenmenizdeki küçük bir değişim, kronik ağrıları bitirip hareket özgürlüğünüzü geri kazandırarak yaşam kalitenizi arttırabilir

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 1

Son dönemin en dikkat çeken doğal destek yöntemlerinden biri, hemen her evde bulunan yoğurdun içine eklenen öğütülmüş keten tohumu karışımı oldu. Pratikliği ve bütçe dostu olmasıyla ön plana çıkan bu yöntem, kemik ve eklem sağlığını doğrudan destekleyen en güçlü seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

1 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 2

KALSİYUM VE PROTEİNİN GÜCÜ

Yüksek kalsiyum ve protein içeriğiyle bilinen yoğurt, kemik sağlığının en sadık dostu. İçindeki kalsiyum kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olurken, protein içeriği ise kas dokusunu destekleyerek eklemlere binen yükün azalmasını sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde yoğurt, kemik yapısının korunmasında hayati bir rol üstleniyor.

2 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 3

OMEGA-3 DEPOSU: KETEN TOHUMU

Karışımın ikinci kahramanı keten tohumu ise tam bir omega-3 yağ asidi deposu.

3 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 4

Diz ağrılarının temel nedenlerinden biri olan vücuttaki iltihaplanmayı (enflamasyon) azaltmaya yardımcı olan omega-3, düzenli tüketildiğinde eklem bölgesindeki hassasiyeti belirgin şekilde dindirebiliyor.

4 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 5

Ayrıca lif bakımından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemine de katkı sağlıyor

5 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 6

NASIL HAZIRLANIR?

Hem kemikleri hem de bağ dokularını destekleyen bu güçlü kombinasyonu hazırlamak ise çok kolay:

6 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 7

1 kase yoğurdun içine,

1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyin ve karıştırın.

7 8
Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi güçlendirin - Resim: 8

Bu mucizevi karışımı sabah kahvaltılarında ya da gün içindeki ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Düzenli kullanımda eklemlerde hissedilir bir rahatlama sağladığı ve diz ağrılarının azalmasına önemli katkılar sunduğu ifade ediliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro