Dünya genelinde en yaygın beslenme alışkanlıklarından biri olan kahve ve çikolata birlikteliği, sanılanın aksine vücut formunu ve metabolik sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle öğleden sonra bir ritüel haline gelen bu ikili, içerdikleri bileşenlerin etkileşimi nedeniyle vücudun yağ yakma mekanizmasını durdurarak depolama moduna geçmesine sebebiyet verdi.

İNSÜLİN DİRENCİ VE YAĞLANMA İLİŞKİSİ

Londra Kraliyet Akademisi bünyesinde yürütülen araştırmalar, yüksek kafein ile rafine şeker ve doymuş yağ kombinasyonunun kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını saptadı.

Kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi, çikolatadaki yüksek glisemik endeksli şekerle birleştiğinde, pankreasın aşırı insülin salgılamasına neden oldu. Bu durum, dolaşımdaki şekerin enerjiye dönüşmek yerine doğrudan yağ hücrelerine, özellikle de visseral yağ (iç organ yağlanması) olarak depolanmasına zemin hazırladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: METABOLİK BİR KARMAŞA

Beslenme ve metabolizma alanında dünyaca ünlü uzman Dr. Eric Berg, bu kombinasyonun hormonal etkilerine dikkat çekti.

Dr. Berg, kafeinin stres hormonu olan kortizolü tetiklediğini, kortizol yükselirken alınan şekerin ise vücut için tam bir "yağ depolama talimatı" olduğunu kaydetti.

Benzer şekilde, Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. David Ludwig, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Kafein, serbest yağ asitlerinin dolaşıma salınmasını sağlar ancak beraberinde şeker tüketildiğinde vücut bu asitleri yakmak yerine insülinin etkisiyle yeniden depolar. Bu döngü, zamanla karaciğer yağlanması ve insülin direnci riskini hatırı sayılır derecede artırdı."

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, kafein tüketimi sırasında alınan basit karbonhidratların, vücudun yağ oksidasyon kapasitesini %30 oranında azalttığını kanıtladı.

Araştırma sonuçları, bu ikilinin düzenli tüketiminin kilo verme sürecini bloke ettiğini ve kronik yorgunluğa yol açtığını gösterdi.

Uzmanlar, kahvenin olumlu etkilerinden faydalanmak için yanında şekerli gıdalar yerine çiğ kuruyemiş veya sağlıklı yağlar tüketilmesini tavsiye etti.