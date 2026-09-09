Diyetisyenlerin listesinde: Fit kalmanın en lezzetli yolu: Manisa’da hasadına başlandı

İncir üreticisi Lütfü Karatekeli de aile mesleğini sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu işi dedemizden, babamızdan öğrendik. Siyah ve sarı olmak üzere iki çeşit incirimizi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Kış aylarında ağaçların diplerini belleyip, budama ve sürüm işlemlerini yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme yöntemiyle sinekler vasıtasıyla doğal aşı transferi gerçekleşiyor. Temmuz başından kasım ayı sonuna kadar taze ürün alabiliyoruz. Sabah saatlerinde topladığımız taze ürünleri hem semt pazarlarında tüketiciyle buluşturuyoruz hem de bahçemize gelen toptancılara teslim ediyoruz" diye konuştu.