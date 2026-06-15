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Parlak kırmızı rengiyle iştah kabartan kiraz ve mayhoş tadıyla vazgeçilmez hale gelen yeşil erik, farklı besin değerleriyle öne çıkıyor. Her biri vücuda farklı katkılar sunarken, bazı alanlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayabiliyor.

1. KALORİ VE KİLO KONTROLÜ

Yeşil erik, düşük kalori içeriği ve yüksek su oranıyla diyet yapanların gözdesi. Yaklaşık 100 gramında 47 kalori bulunan erik, uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

Kiraz da düşük kalorili meyveler arasında yer alsa da, içerdiği doğal şeker miktarı nedeniyle aynı miktarda tüketildiğinde yaklaşık 63 kalori içeriyor.

Avantaj: Yeşil erik

2. UYKU KALİTESİ

Kirazın en dikkat çekici özelliklerinden biri doğal melatonin içermesi. Melatonin, uyku düzeninin korunmasına yardımcı olan bir hormon olarak biliniyor. Bu nedenle özellikle akşam saatlerinde tüketilen kirazın uyku kalitesine olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Yeşil eriğin ise uyku düzeni üzerinde benzer bir etkisi bulunmuyor.

Avantaj: Kiraz

3. ÖDEM VE EKLEM SAĞLIĞI

Araştırmalar, kiraz tüketiminin ürik asit seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bu özelliği nedeniyle özellikle gut hastalığı ve bazı eklem rahatsızlıkları yaşayan kişiler tarafından tercih edilebiliyor. Ayrıca vücuttaki fazla sıvının atılmasına destek verebiliyor.

Yeşil erik de ödemin azaltılmasına yardımcı olsa da bu alanda kiraz kadar öne çıkmıyor.

Avantaj: Kiraz

4. SİNDİRİM SİSTEMİ DESTEĞİ

Lif bakımından zengin olan yeşil erik, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle sindirim sorunları ve kabızlık şikâyeti yaşayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Kiraz da lif içeriyor ancak bazı kişilerde fazla tüketildiğinde gaz ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor.

Avantaj: Yeşil erik

5. ANTİOKSİDAN GÜCÜ

Kirazın kırmızı rengini veren antosiyaninler güçlü antioksidanlar arasında yer alıyor. Bu bileşenler, hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı olabiliyor.

Yeşil erik de antioksidan özelliklere sahip olsa da, özellikle renk pigmentlerinden gelen koruyucu bileşikler açısından kiraz daha zengin kabul ediliyor.

Avantaj: Kiraz

6. C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK

Yeşil erik, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen meyveler arasında bulunuyor. Aynı zamanda demir emilimini artırarak vücudun enerji üretimine katkı sağlayabiliyor.

Kiraz da C vitamini içeriyor ancak miktar bakımından erik kadar güçlü değil. Buna karşılık A vitamini ve potasyum yönünden dikkat çekiyor.

Avantaj: Yeşil erik

7. KAN ŞEKERİ DENGESİ

Doğal şeker oranı daha düşük olan yeşil erik, kan şekeri kontrolüne dikkat eden kişiler için avantaj sağlayabiliyor. Bu nedenle diyabet veya insülin direnci bulunan bireylerde porsiyon kontrolü dahilinde daha sık tercih edilebiliyor.

Kirazın glisemik indeksi de düşük-orta seviyelerde olsa da, içerdiği doğal şeker miktarı erikten biraz daha yüksek.

Avantaj: Yeşil erik

Sonuç: Hangisini Tercih Etmelisiniz?

Aslında kiraz ve yeşil erik birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Hedefiniz kilo kontrolü, sindirim sistemini desteklemek ve bağışıklığınızı güçlendirmekse yeşil erik öne çıkıyor. Daha kaliteli uyku, güçlü antioksidan desteği ve eklem sağlığına katkı arıyorsanız kiraz daha uygun bir seçenek olabilir.