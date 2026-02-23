Diyetisyenden uyarı: Ramazan'da hurmayı ölçülü tüketin

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Diyetisyen Çağlasu Alageyik, ramazanda hurma tüketimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Alageyik:

"Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir" şeklinde konuştu.

Alageyik, "Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır" dedi. Alageyik hurma tüketimi konusunda uyarıda da bulunarak, "Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir" dedi.