Diyetisyenden uyarı: Ramazan'da hurmayı ölçülü tüketin

Diyetisyenden uyarı: Ramazan'da hurmayı ölçülü tüketin

Diyetisyen Çağlasu Alageyik "Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır. Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir" dedi.

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Diyetisyen Çağlasu Alageyik, ramazanda hurma tüketimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Alageyik:

"Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir" şeklinde konuştu.

Alageyik, "Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır" dedi. Alageyik hurma tüketimi konusunda uyarıda da bulunarak, "Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir" dedi.

'SUYLA BAŞLAYIN'

Dyt. Alageyik, hurmayı iftara başlarken 1-2 adet tüketmenin uygun olduğunu kaydetti. Alageyik, "Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır" dedi.

'KABIZLIĞA BİREBİR'

Dyt. Alageyik, ramazanda öğün sayısının azalması ve sıvı tüketiminin düşmesi nedeniyle kabızlığın sık görüldüğünü söyledi.

Alageyik, "Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir" dedi.

'SİNİR SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR'

Dyt. Alageyik, hurmanın potasyum ve magnezyum açısından zengin olduğunu kaydetti.

Alageyik, "Potasyum sıvı-elektrolit dengesini, magnezyum ise kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda antioksidan içeriğiyle hücresel düzeyde koruyucu etki sağlar" şeklinde konuştu.

KALP DAMAR DOSTU

Hurmanın içerdiği lif, potasyum ve antioksidan kombinasyonu sayesinde kalp-damar sağlığı açısından destekleyici olduğunu söyleyen Dyt. Alageyik, "Ancak tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemeli, dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

RİSK GRUPLARI DİKKAT!

Hurma tüketiminde özellikle bazı grupların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Dyt. Alageyik, "Diyabeti veya insülin direnci olanlar, kilo kontrolü hedefleyenler ile reflü ve mide hassasiyeti bulunan bireyler hurmayı sınırlı miktarda tüketmelidir" dedi.

RAMAZAN'DA NASIL TÜKETİLMELİ?

Diyetisyen Alageyik, ramazan ayında hurmanın şöyle tüketilebileceğini söyledi:

"İftar başlangıcında: 1-2 hurma + su

İftar sonrası: Tatlı ihtiyacı varsa, 1 hurma + yoğurt veya kefir

“Sahurda: 1 hurma + protein kaynağı (süt, yoğurt veya peynir)."

DOĞAL ŞEKER İÇERİYOR

Hurmanın doğal şeker içerdiğini hatırlatan Dyt. Alageyik, "Sağlıklı bireyler için günde 1-2 adet yeterlidir. Aktif bireylerde bu miktar 2–3 adede çıkabilir. Diyabeti olanlar ise 1 adetle sınırlı kalmalıdır. Doğal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez" diye konuştu.

'SU İLE BİRLİKTE TÜKETİN'

İftarı hurma ve suyla açmanın en sağlıklı yöntem olduğuna dikkat çeken Dyt. Alageyik şunları dile getirdi: "Hurma enerji ve mineral sağlar, su ise sıvı dengesini yeniden kurar. Bu kombinasyon hem sindirim sistemini hazırlar hem de tatlı isteğini baştan kontrol altına almaya yardımcı olur"

Kaynak: DHA
