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Kaynak: Haber Merkezi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası Projesi, kentin az bilinen tencere yemeklerini ve köklü mutfak kültürünü gün yüzüne çıkardı. Düzenlenen gastronomi programına Michelin rehberindeki şefler, ünlü restoran işletmecileri ve yemek kültürü araştırmacıları katıldı.

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, Diyarbakır mutfağını çevre illerden ayıran en temel unsurun sumak, vişne ve koruk ekşisi kullanımı olduğunu vurguladı.

DİYARBAKIR'A İLK KEZ GİDENLERİN TATMASI GEREKENLER

Ünlü şefler ve gastronomi uzmanları, kenti ziyaret edecekler için öne çıkan lezzet sıralamasını paylaştı:

Duvaklı pilav: Karacadağ pirinci, baharatlı kıyma ve bademle hazırlanan düğün sofralarının başyapıtı.

Patlıcan ve Kabak Meftunesi: Sumak ekşisi, çiğ sarımsak ve kuzu etiyle pişen geleneksel lezzet.

Reyhanlı kaburga dolması & ezme güveç: Diyarbakır reyhanı ile harmanlanan ve fırında ağır ağır kıvam alan ev yemekleri.

Cevizli burma kadayıf: 60 yıldır değişmeyen reçetesiyle kentin tescilli tatlısı.

KADIN KOOPERATİFLERİ VE KÖKLÜ İŞLETMELER ROTADA

48 lezzet noktası arasında kadın emeğini sofraya taşıyan Hevsel Kadın Kooperatifleri ile Key Ma Kadın Kooperatifi de yer aldı. Gırık yemeğinden pekmezli şileki tatlısına kadar unutulmaya yüz tutmuş tarifleri yaşatan kadın üreticiler, proje sayesinde turistlerin kendilerine kolayca ulaştığını belirtti.

Ayrıca 1982'den bu yana hizmet veren Ciğerci Muharrem Usta ile 1960'lı yıllardan beri geleneksel reçeteyi koruyan Kadayıfçı Hacı Levent gibi kuşaklardır süregelen lezzet durakları da rotanın en güçlü temsilcileri oldu.