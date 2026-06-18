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Ankara’da düzenlenen imza törenine; AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepoğlu Ataman, Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin katıldı.

HANGİ İLÇEYE, NE YAPILACAK?

Protokol kapsamında Diyarbakır'ın ihtiyaç duyulan bölgelerine göre dağıtılan spor ve gençlik yatırımlarının detayları şu şekilde açıklandı:

-Bağlar: İlçedeki gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek amacıyla salonlu gençlik merkezi inşa edilecek.

-Dicle: Su sporlarına ilginin artırılması ve çocukların yüzme öğrenmesi amacıyla ilçeye modern bir yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılacak.

-Çınar: Gençlerin futbola erişimini kolaylaştırmak için tam 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak.

-Çermik: İlçedeki mahalle ve merkezlerin spor alan ihtiyacını karşılamak üzere 4 adet sentetik çim yüzeyli halı saha kurulacak.

-Eğil: Genç sporcuların hizmetine sunulmak üzere 3 adet sentetik çim yüzeyli halı saha inşa edilecek.

HEDEF: SPORDA TESİSLEŞME VE GENÇLİĞE DESTEK

İmzalanan bu çok kapsamlı protokolün ardından yapılan değerlendirmelerde, yatırımların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedeflendiği belirtildi. Bu tesisler sayesinde Diyarbakır genelinde binlerce çocuk ve gencin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, spora yönlendirilmesi ve kentten yeni şampiyon sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor.