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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Seren Mahallesi kırsalında, öğleden sonra örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Düger Çayı mevkisi ile Arı Mahallesi Ordulu Mezrası'nda çıkan ot ve bahçe yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hazro ilçesi Çökeksu Mahallesi'nde bağ, bahçe ve mezarlık alanında çıkan yangın da ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.