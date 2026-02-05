İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bağlar ilçesinde galeri işletmeciliği adı altında tefecilik faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 1

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin yüzde 15-20 oranlarında faizle para verdikleri, çek kırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 2

Yapılan incelemede 7 eylemde yaklaşık 20 milyon TL tutarında şüpheli hesap hareketi belirlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 3

Adreslerde yapılan aramalarda 53 çek ve senet, çeşitli sözleşmeler, ajanda ile 1 tüfek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 4

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 5

Milyon liralık vurgun: Diyarbakır’ı sallayan tefecilik operasyonu - Resim : 6