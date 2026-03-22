Diyarbakır'da 2 gündür aralıksız devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı, Mahabad Bulvarı ile Abdülkadir Aksu Caddesi’ndeki yol ve kavşaklar suyla doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde trafik aksadı. Bismil ilçesi kırsal Karaköprü Mahallesi’nde bulunan dere taştı. Taşkın nedeniyle köprü su altında kalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.