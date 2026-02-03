Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’sindeki evinden 21 Ocak’ta saat 05.12’de ayrılan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç’ın ekiplere haber vermesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla 13 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından acı haber geldi.

Kayıp kadının cansız bedeni dere kenarında bulunurken jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Nimet Kılıç’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.