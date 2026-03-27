Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı

Diyarbakır’da bir kuyumcuda film sahnelerini aratmayan soygun olayı yaşandı. İşyeri sahibi vitrini düzeltirken, içeri giren maskeli iki kişiyi görünce vitrinden inerek üzerlerine doğru yürüdü. İlk etapta soyguncuları ikna edemeyince arbede yaşandı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 1

Sabah iş yerini açan Vasıf Aslan, vitrindeki altınları düzeltirken yüzleri maskeli ve kapüşonlu 2 kişi içeri girdi.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 2
Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 3

. Bu sırada Vasıf Aslan şüphelileri engellemeye çalıştı. Yaşanan arbedede Vasıf Aslan şüphelinin elindeki silahı aldı.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 4

Kabzasıyla şüpheliye vurmaya çalışırken, dengesini kaybetti. Ardından 2 şüpheli, Aslan’ın çabasına rağmen 1 kilo altını alarak kaçtı.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 5

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 6

Olay anını anlatan Vasıf Aslan, “Normalde sabahları dükkanı açınca kapıyı kilitliyorum. Daha sonra tezgahımı düzenliyorum. Bir kadın sürücü park etmeye çalışıyordu. Kapıyı açıp gittim yardımcı oldum. Daha sonra tekrar içeri girdim ama kapıyı tekrar kilitlemeyi unuttum.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 7

Yüzleri maskeli, gözlük de takan 2 kişi içeri girdi. Silahı dayadılar. ‘Yat yere’ dediler.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 8

Kelepçe de vardı ellerinde. Ellerimi bağlayacaklardı. Mücadele ettim. Silahı da aldım ellerinden. Geriye gittim. Ben biriyle uğraşırken diğeri altınları çantaya doldurdu. Yaklaşık 1 kilo civarında altını aldılar” dedi.

Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 9
Diyarbakır'daki soygunda kuyumcu meydan okudu: Film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı - Resim: 10
Kaynak: DHA
