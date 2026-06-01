Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir pusu kuruldu. Tarladaki çalışmalarını bitirdikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıkan Hüseyin Şenol (51) idaresindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Direksiyon başındaki Hüseyin Şenol, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç ise yol kenarına devrilerek durabildi. Araçta bulunan ve saldırıda ağır yaralanan talihsiz adamın eşi S.Ş. (44), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİ JASAT YAKALADI: AKRABALARI ÇIKTI

Olayın ardından kayıplara karışan saldırganların yakalanması için Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

JASAT ekiplerinin saha ve teknik çalışmaları neticesinde, saldırının ardındaki sır perdesi aralandı. Cinayetin, aile içerisindeki bir arazi anlaşmazlığı ve buna bağlı husumet nedeniyle işlendiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLAR AYNI AİLEDEN

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla, hayatını kaybeden Hüseyin Şenol’un öz ağabeyi Z.Ş. (59), ağabeyinin oğulları (yeğenleri) M.Ş. (30) ve S.Ş. (27) ile damatları M.Y. (40) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kanlı pusuyla ilgili jandarma karakoluna götürülen baba, iki oğlu ve damadının ifade işlemleri sürüyor. Bölgede yeni bir olay yaşanmaması adına güvenlik önlemleri artırılırken, adli makamların soruşturmayı çok yönlü olarak yürüttüğü bildirildi.