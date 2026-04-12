Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede baraj havzalarına düşen yoğun yağışlar nedeniyle su girişlerinde artış yaşandığı ve bu gibi durumlarda gerekli görülmesi halinde kontrollü su bırakımına başvurulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, son yağışların ardından sulama amacıyla kullanılan Devegeçidi Barajı’nda su seviyesinin yükseldiği, bu nedenle dolusavak kapaklarının açılarak kontrollü tahliye sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Diğer yandan Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da suyun doğal akışıyla tahliye işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Yetkililer, tahliye sürecinde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmaması için özellikle nehir yatakları ve dere kenarlarında yaşayan vatandaşların resmi uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ayrıca baraj ve göl çevresine yaklaşılmaması, nehir yatağı içinde ya da yakınındaki tarım alanları ile geçici yapıların korunması için gerekli önlemlerin alınması istendi. Su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği hatırlatılarak, tahliye süresince dere yataklarına girilmemesi ve azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulunuldu.