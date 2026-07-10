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Kaynak: AA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirildiğini ve karanlıkta kalan cinayetlerin tek tek çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden incelenen dosyada, yaklaşık 10 yıl sonra önemli bulgulara ulaşıldığını ifade etti. Açıklamada, Mehmet Emin Karaalp cinayetinin kapsamlı incelemeler sonucunda aydınlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİNE ULAŞILDI

Soruşturmanın ilk olarak Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı, daha sonra Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Olay yerinden elde edilen sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz analizleri sayesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşıldığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLERE YARDIM EDEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alındı.

FAİLİ MEÇHUL TÜM DOSYALAR İNCELENECEK

Bakan Gürlek, yürütülen çalışmanın, mağdur ailelerin adalet arayışının sonuçsuz kalmayacağını gösterdiğini vurgulayarak, zamanın geçmesinin suçlular açısından bir güvence oluşturmayacağını ifade etti. Geçmişte faili meçhul olarak kalan tüm dosyaların aynı kararlılıkla incelenmeye devam edeceğini belirten Gürlek, soruşturmada görev alan savcılık ve güvenlik birimlerini de tebrik etti.

Açıklamasının sonunda ise adaletin sağlanması ve toplumun huzurunun korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.