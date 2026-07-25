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Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsal Başhan Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, şehir dışından ilçeye dedelerini ziyarete gelen 7 çocuk ile 1 kadın, iddiaya göre bir marketten satın aldıkları atıştırmalıkları tükettikten sonra rahatsızlandı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bismil Tepe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. 6 kişi müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.