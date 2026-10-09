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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı.

'OPERASYONLAR SÜRÜYOR'

Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.