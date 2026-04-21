Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 06 EJH 704 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

