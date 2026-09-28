Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Olay, 26 Eylül'de Karacadağ bölgesindeki Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. N.Y. (9) ile kız kardeşi F.D.Y'ye (8) yıldırım isabet etti.
9 YAŞINDAKİ N.Y. HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 yaşındaki N.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 8 yaşındaki F.D.Y. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.