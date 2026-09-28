Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Diyarbakır'da yıldırım faciası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Resim : 1

Olay, 26 Eylül'de Karacadağ bölgesindeki Kırkkoyun Mahallesi'nde meydana geldi. N.Y. (9) ile kız kardeşi F.D.Y'ye (8) yıldırım isabet etti.

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9 YAŞINDAKİ N.Y. HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 yaşındaki N.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 8 yaşındaki F.D.Y. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.