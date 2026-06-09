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Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler ATM çevresinde delil çalışması yaptı.

Dün gece saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı olmuştu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan diğer gün de yine Koç Holding'e bağlı Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama yapmış ve tbüyük tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rahmi Koç, daha sonra sözlerinden dolayı özür dilemişti.