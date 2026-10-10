Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.
Diyarbakır’da yangın alarmı: 8 katlı binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kaynak: DHA
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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi’nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
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Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
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