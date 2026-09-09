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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Diyarbakır'da güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in ölümü üzerine Meclis'e soru önergesi verdi. Çömez, Sevinç'in ölümü üzerindeki şüpheleri irdelerken; Valiliğin açıklamasındaki "kesici alet" detayını gündeme taşıdı. Rudaw'ın haberi ilk olarak "Çakılı halde bulundu" şeklinde geçtiği iddiasının da araştırılmasını isteyen Çömez, şunları sordu:

SORULAR

-Mehmet Sevinç'in cansız bedeni tam olarak hangi pozisyonda ve hangi düzenek içerisinde bulunmuştur? Beden yalnızca asılı mıydı, yoksa çivi, demir, tel veya başka bir materyalle istinat duvarına sabitlenmiş miydi?

"DUVARA ÇAKILMIŞ VAZİYETTE" İDDİASI

-Rûdaw Türkçe adlı dış kaynaklı haber ajansının olayın ilk saatlerinde kullandığı "istinat duvarına çakılmış vaziyette" ifadesi doğru mudur? Doğruysa bir kişinin kendisini bu şekilde sabitlemesinin mümkün olduğu hangi kriminal bulgularla ortaya konulmuştur?

-Sevinç'in başında, yüzünde ve burnunda kırık, kanama, ekimoz, hematom veya başka bir künt travma tespit edilmiş midir? Varsa bunların ölümden önce mi sonra mı meydana geldiği belirlenmiş midir?

-Kamuoyuna yansıyan, burnunun kırıldığı ve yüzünde darp izleri bulunduğu iddiaları doğru mudur? Valilik açıklamasında neden yalnızca ateşli silah ve kesici alet yarasının bulunmadığı belirtilmiş, künt travma ve darp bulgularına ilişkin bilgi verilmemiştir?

-Boyun diseksiyonunda ligatür izi dışında elle veya bağla boğma bulgusu, hyoid kemik veya tiroid kıkırdak kırığı ve boyun kaslarında kanama araştırılmış mıdır?

-Cesedin bulunduğu pozisyon; ölü lekeleri, rigor mortis, ölüm zamanı ve diğer postmortem bulgularla uyumlu mudur? Sevinç'in başka yerde öldürülüp olay yerine getirilmiş olması ihtimali araştırılmış mıdır?

-Askı veya sabitleme materyali, düğüm ve bağlantı noktalarında başka kişilere ait DNA, parmak izi veya biyolojik materyal araştırılmış mıdır? Tırnak altı örnekleri alınmış mıdır?

-Sevinç'in kan ve doku örneklerinde uyuşturucu, sedatif, alkol, toksik madde veya bilincini etkileyebilecek maddeler yönünden toksikolojik inceleme yapılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DETAYI

-Valiliğin "şüpheli durum tespit edilmediğini" açıkladığı kameralar cesedin bulunduğu noktayı ve olay anını kesintisiz olarak görmekte midir? Sevinç'in olay yerine tek başına geldiği görüntülerle kesin olarak tespit edilmiş midir?

-Sevinç'in HTS, baz istasyonu, konum ve adli bilişim kayıtları incelenmiş; ölümünden önce görüştüğü kişiler ve olay bölgesinde bulunan diğer telefonlar belirlenmiş midir?

-Güvenlik korucusu olması nedeniyle Sevinç'in görevleri, son dönemde katıldığı operasyonlar, yaşadığı husumetler ile terör örgütü PKK veya başka kişi ve yapılardan tehdit alıp almadığı araştırılmış mıdır?

-Sevinç'in intihar edeceğini düşündürecek intihar notu, veda mesajı, hazırlık, tanık anlatımı veya başka herhangi bir somut delil bulunmuş mudur?

-Nihai otopsi ve toksikoloji raporları tamamlanmadan ve adli soruşturmanın devam ettiği bizzat Valilikçe açıklanmışken, hangi somut ve kesin delillere dayanılarak "intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu" yönünde kamuoyu açıklaması yapılmıştır?