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Kaynak: AA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat ve Havacılık Şube müdürlüklerince diğer birimlerin de desteğiyle kentte farklı noktalarda yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve insansız hava araçlarının (İHA) da operasyona destek verdiği bildirilen paylaşımda, operasyonda ele geçirilen 25 bin 625 kök kenevirin imha edildiği bildirildi.