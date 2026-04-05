Diyarbakır’ın Sur ilçesi Dabanoğlu Mahallesi’nde 1 Nisan’da üç kuyumcu, bir müşterinden aldıkları altınların sahte olduğunu tespit ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şüpheli A.D.’nin mahalledeki kuyumculara 10’ar gram halinde toplamda 30 gram sahte altın sattığını tespit etti.

İş yerlerinin güvenlik kameraları ile çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden (KGYS) elde edilen, 25 açıdan saatlerce görüntüyü izleyen ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden de ayrıca 10 gram sahte altın ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.