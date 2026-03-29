Diyarbakır’da faaliyet gösteren dernek üyeleri, bu projede özellikle “Taş Devri” çizgi filminden ilham aldı. Ortaya çıkarılan araç, hem geçmişe gönderme yapan nostaljik yapısıyla hem de günümüz araç kültürüne dair bir mesaj içermesiyle öne çıktı. Modern otomobillere alternatif bir bakış sunan bu tasarım, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Necla Yalçın, son dönemde artan cezaların böyle bir çalışmaya ilham verdiğini ifade etti. Kuralların toplumsal düzen için gerekli olduğunu vurgulayan Yalçın, araçlarını kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar ile bu alanda çalışan esnafın zaman zaman mağduriyet yaşayabildiğini dile getirdi. Bu projeyle hem dikkat çekmek hem de bu sorunu farklı bir yolla anlatmak istediklerini belirtti. İnsanların araçlarını kendilerine göre şekillendirmek istediğini, bunun da kimi için bir tutku kimi için ise geçim kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık 15 yıldır araç aksesuarı sektöründe yer alan Mehmet Beşir Yalçın da gençlerin kişiselleştirilmiş araçlara ilgi duyduğunu belirtti. Kendi yaptığı ahşap aracı 25 günde tamamladığını söyleyen Yalçın, bu şekilde ceza riski olmadan dolaşabileceğini düşündüğünü ifade ederek esprili bir şekilde bunun “tam anlamıyla bir Taş Devri aracı” olduğunu söyledi.

Aksesuar meraklısı Kadir Tufan ise araçtaki tüm eklentileri söktüğünde ortaya benzer bir görüntü çıktığını belirtti. Yaptıkları modifiyelerin suç değil, bir zevk meselesi olduğunu dile getiren Tufan, araçlarını kendi beğenilerine göre tasarladıklarını ifade etti.