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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Mahir K. ile Ramazan B., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Muhlis K.’nin silahlı saldırısına uğradı.

SOKAK ORTASINDA TABANCASINI ATEŞLEDİ

Şüpheli Muhlis K.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Mahir K. ve Ramazan B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin silah sesleri üzerine durumu hemen yetkililere bildirmesiyle, olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mahir K. ve Ramazan B., ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli Muhlis K. ise polis ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet olayın çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.