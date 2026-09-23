Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, 21 Eylül’de Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öne sürülen iki grup mahallede buluştu. Görüşme sırasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar silahlarla birbirlerine saldırdı.

Silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Silahlı çatışmanın yaşandığı anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların bir süre karşılıklı tartıştığı, ardından silahların çıkarılarak ateş açıldığı görülüyor.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı değerlendirilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.