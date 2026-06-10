Diyarbakır'da seyir halindeyken alev topuna dönen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün can havliyle kendini dışarı attığı araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçta patlama da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da seyir halinde yanan araç küle döndü
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Diyarbakır'da seyir halindeyken alev topuna dönen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil, patlamaların ardından adeta alev topuna döndü. Sürücünün canını zor kurtardığı olayda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'da seyir halindeyken alev topuna dönen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
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