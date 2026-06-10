Kaynak: İHA

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev topuna dönen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün can havliyle kendini dışarı attığı araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçta patlama da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.