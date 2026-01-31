Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Diyarbakır’da yıllardır hizmet veren bir kelle paçacıda, işletme sahibi 12 yıl önce oğlunun hediye ettiği 8 adet pirana balığını besliyor. Müşterilerin büyük ilgi gösterdiği piranaların, lokanta sahibi tarafından günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembe ile besleniyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 1

Diyarbakır’da yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada sıra dışı bir detay dikkat çekiyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 2

Lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor. Keskin dişleri, etçil yapıları ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olmalarıyla bilinen piranalar, özel bir akvaryumda tutuluyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 3

İşletme sahibi Şaban Yakşi, balıkların bakımını büyük bir özenle yaptıklarını belirtirken piranaları özel yemeklerinin harici lokantadaki yemeklerle besliyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 4

Yakşi, piranaların yalnızca özel yemlerle değil, aynı zamanda günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembe ile beslendiğini söylüyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 5

Yakşi, bu mesleği 1950 yılından bu yana babadan kalma bir miras olarak sürdürdüklerini ifade ediyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 6

12 yıldır lokantada olan piranaların kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiriyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 7

Lokantaya gelen müşterilerin özellikle de çocukların piranalara büyük ilgi gösterdiğini anlatıyor.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 8

Balıkların evladından yadigâr kaldığını söyleyen Yakşi, onlara özenle bakıyor. Yakşi, “Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum” dedi.

Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor - Resim: 9

Piranalar, Güney Amerika’nın tatlı sularında yaşayan etçil balıklardır. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle tanınırlar. Genellikle sürü halinde dolaşırlar ve bu özellikleri onları doğada daha etkili avcılar haline getirir. Sanılanın aksine her zaman saldırgan değildirler; çoğu zaman savunma amaçlı hareket ederler. Doğru koşullarda bakıldıklarında uzun yıllar yaşayabilen piranalar, güçlü yapılarıyla dikkat çeken ilginç bir balık türüdür.

Kaynak: İHA
