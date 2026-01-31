Diyarbakır’da şaşırtan lokanta: Piranalar günde 2-3 porsiyon kelle paça ile besleniyor

Piranalar, Güney Amerika’nın tatlı sularında yaşayan etçil balıklardır. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle tanınırlar. Genellikle sürü halinde dolaşırlar ve bu özellikleri onları doğada daha etkili avcılar haline getirir. Sanılanın aksine her zaman saldırgan değildirler; çoğu zaman savunma amaçlı hareket ederler. Doğru koşullarda bakıldıklarında uzun yıllar yaşayabilen piranalar, güçlü yapılarıyla dikkat çeken ilginç bir balık türüdür.