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Kaynak: AA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle ilçenin Tepe Mahallesi'nde çeşitli noktalarda hasar meydana geldi.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Tepe Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan İhlas Camisi'nin minaresi kuvvetli fırtınanın etkisiyle yıkıldı.

Minarenin yıkılması sonucu camide ve yanında bulunan 2 katlı evde hasar oluştu.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Fırtına mahallede başka hasarlara da yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken ağaçlar devrildi ve elektrik telleri koptu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, minaresi yıkılan İhlas Camisi ve çevresinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.