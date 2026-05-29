Kaza, öğleden sonra Çınar ilçesi kırsal Çukurbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 otomobil birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilde bulunan H.A.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si çocuk 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. H.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.