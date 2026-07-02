Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Susuz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.