Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİL REFÜJDE YAN DURDU
Kaza, Hacı Reşit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak refüjde yan durdu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.