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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda dikkat çeken miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

BAĞLAR'DA ŞÜPHELİ ARAMASINDA DİKKAT ÇEKEN ELE GEÇİRME

Narkotik ekipleri, Bağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kişi ile suça sürüklenen iki çocuğun üzerinde arama yaptı.

Aramalarda 51,89 gram skunk, 89 adet sentetik ecza, 56 adet ekstazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

İŞ YERİNDEN YÜZLERCE GRAM SKUNK ÇIKTI

Operasyonların ikinci ayağı Yenişehir ilçesinde gerçekleştirildi. Bir iş yerinde yapılan aramada 412,74 gram skunk ile 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli ile suça sürüklenen 2 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.