Kaynak: DHA

Olay, öğle saatlerinde Elazığ Yolu Seyrantepe Köprülü Kavşağı’nda oldu. 07 CCF 890 plakalı kapalı kasa nakliye kamyonetinin kasasında çok sayıda kişinin herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kapısı açık kamyonetin kasasındaki bazı kişilerin ayakta, bazılarının ise oturarak seyahat ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.