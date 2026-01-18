Şeker içermemesiyle öne çıkan Kürt kahvesi, badem, hurma ve cevizle doğal yollarla tatlandırılıyor. Bu özelliğiyle hem sağlıklı bir içecek olarak görülüyor hem de geleneksel damak tadını yansıtıyor. Kendine has aroması ve sunumuyla dikkat çeken kahve, tarihi Sur sokaklarını gezen turistlerin gözde lezzeti haline geldi. Sur esnafı, Kürt kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu ilginin ilçenin kültürel tanıtımına da önemli katkı sağladığını ifade etti.

’’ŞEKER HASTALARI BİLE RAHATLIKLA TÜKETEBİLİR’’

Esnaf Geylani Gündüz, kahvenin Diyarbakır’a özgü olduğunu aktardı. Gündüz, "İçerisinde fındık, fıstık, badem, ceviz ve hurma vardır. Şeker kesinlikle yoktur. Bu kahveyi biz hurma ile tatlandırıyoruz. Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin Kürt kahvesini çok beğendiklerini dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

’’Turistler çok beğeniyor, önem gösteriyorlar. Tadına baktıktan sonra 1 tane alacakları yerde 3-4 tane birden alıyorlar. Tadına bakmaları yeterli oluyor satın almaları için. Sürekli ikramlarda bulunuyoruz. Hava güzel olduğu zaman 20-25 fincan kahve ikram ediyoruz gelen-geçen turistlere ama hava bu şekilde yağmurlu ya da soğuk olduğunda 8 ile 10 arası fincan ikram ediyoruz. 200 gramı 200 liradır. 2 adet alırsa 350 lira oluyor. Çok satılıyor kahvelerimiz. Vatandaşlarda çok beğeniyorlar her geldiklerinde mutlaka alıyorlar.’’