Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır’da bulunan bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı. Karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.
ANLAŞMA SAĞLANAMAYAN PARSELLER KAMULAŞTIRILACAK
MAPEG tarafından yapılan değerlendirmede, petrol arama ve üretim faaliyetleri için gerekli olan bazı parsellerin kamulaştırılmasının kamu yararı taşıdığı belirtildi.
Rayiç bedelin üzerinde talepler nedeniyle satın alma mümkün olmadı
ANLAŞMA YOLUYLA DEVİR SAĞLANAMADI
Acele el koyma kararı bulunan alanlar sürece dahil edildi
Bu kapsamda Diyarbakır sınırları içerisindeki çeşitli parseller için kamulaştırma kararı verildi.
ENERJİ YATIRIMLARINDA KRİTİK SÜREÇ
Alınan kararın, TPAO’nun bölgedeki petrol faaliyetlerini hızlandırması ve enerji yatırımlarının önünü açması bekleniyor. Kamulaştırma sürecinin ardından sahalarda çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.